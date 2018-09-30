В ближайшие дни на Кубани жара

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 1 октября 2018 года:

По Краснодарскому краю: вечером в отдельных пунктах кратковременный дождь. Ветер СВ, В 3-8 м/с, на Азовском побережье местами до 11-13 м/с; днем 5-10 м/с местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12°, местами при прояснении 2-7°; днем 20-25° местами до 27°.

На Черноморском побережье: вечером местами кратковременный дождь. Ветер СВ 6-11 м/с, ночью и утром местами порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска 12-17 м/с, ночью и утром порывы до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 22-27°, по югу до 29°.

По Краснодару: без осадков. Ветер СВ, В 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 10-12°, днем 24-26°.

На последующие двое суток 2 - 3 октября 2018 года:

По Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах в середине периода сильный дождь, град. Ветер В с переходом на ЮЗ, З 5-10 м/с местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 02.10 21-26°, 03.10 19-24°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, гроза. Ветер Ю, ЮЗ 6-11 м/с местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°, днем 21-26°, на юге до 29°.Температура воды у берегов Черного моря +20…+23°, Азовского моря +16…+19°.