В заказнике "Горячеключевской" продано под вырубку 132 гектара леса

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Парадоксы кубанской природоохраны: установление режима охраны Горячеключевского заказника для Минприроды Кубани стало сигналом к активизации уничтожения его природы

Не так давно Экологическая Вахта по Северному Кавказу сообщала о крайне важном природоохранном событии - 11 июля 2018 года постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева наконец-таки были установлены границы и режим охраны заказника "Горячеключевской". Это положило конец затянувшемуся периоду, когда статус этой особо охраняемой природной территории находился в подвешенном состоянии. Казалось бы, после этого, сохранение природных комплексов заказника будет обеспечено надежной охраной. В реальности все вышло прямо наоборот.

Всего лишь через две недели после принятия губернатором постановления о Горячеключевском заказнике - 26 июля 2018 года Министерством природных ресурсов Краснодарского края - органом, который отвечает за сохранность природных комплексов этой охраняемой территории - был проведен аукцион по купле-продаже лесных насаждений в целях осуществления их вырубки. В рамках этого аукциона было продано право на вырубку леса на площади 132 гектара на территории Горячеключевского заказника. В том числе - в его особо охраняемой зоне, в которой, согласно положению о нем, запрещена любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением или изучением объектов животного мира. Также в положении специально указано на запрет в этой зоне заготовки древесины. При этом организаторы аукциона из Управления лесного хозяйства министерства продали под вырубку лес на территории заказника отнюдь не по ошибке - во всех выставленных на аукцион лотах было прямо указано, что участки находятся на территории заказника "Горячеключевской".

"Счастливыми" обладателями права на вырубку последних участков первичных горных лесов на особо охраняемой природной территории стали индивидуальные предприниматели Сафарян А.Л. и Мартиросян А.А., а также ООО "Фирма "Нонна". Наиболее крупный куш получил предприниматель Сафарян. Ему было продано 26 делянок общей площадью 92 гектара. Мартиросян купил право вырубить 15 делянок на площади 35 гектаров. ООО "Фирма "Нонна" - 1 делянку площадью 5 гектаров. Наиболее ценные в природоохранном отношении участки леса на границе Северского района и города Горячий Ключ также достались Сафяряну. При этом 12 проданных ему делянок общей площадью 32 гектара расположены в особо охраняемой зоне заказника.

Что интересно, все делянки были проданы без конкурса по минимальной цене. Удивительным образом на каждый лот аукциона во всех случаях претендовал только один участник, что дает основания полагать, что аукцион был фикцией и что вопросы о том, кому какой участок леса достанется решались не на аукционе а совершенно иным и, возможно, коррупционным путем.

Все проданные под вырубку участки лесов находятся в Северском районе Краснодарского края, юго-восточную часть которого занимает Горячеключевской заказник, на территории Мирного участкового лесничества Афипского лесничества к югу и юго-востоку от сел Шабановское и Тхамаха и к западу от села Хребтовое.

Чтобы информация о том, где конкретно Минприроды Кубани узаконило уничтожение лесов на территории Горячеключевского заказника была наглядной, Экологическая Вахта подготовила и разместила на сервисе Google Maps карту с нанесением месторасположения всех проданных под вырубку участков леса. На карте также указаны параметры этих участков и ссылки на аукционные документы по каждому из них. При этом были использованы координаты проданных под вырубку участков лесов, подготовленные Лесной программой Всемирного фонда дикой природы (WWF) и размещенные на сайте "Леса высокой природоохранной ценности России".

Координатор Экологической Вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха прокомментировал эту ситуацию: "Очевидно, для Управления лесного хозяйства кубанского Минприроды постановление губернатора, определившее режим охраны заказника - не указ, оно живет в каком-то отдельном пространстве по каким-то своим особым понятиям. Складывается впечатление, что главная задача этого управления - как можно больше распродать и вырубить кубанских лесов. Интересно, что постановление о границах и режиме заказника "Горячеключевской", принятое 11 июля, также готовило Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Получается, что в этом государственном органе царит полная анархия и отсутствие единого управления - одна часть Министерства принимает меры, чтобы обеспечить заказник режимом охраны, а другая - наплевав на эти усилия, принимает решения, направленные на разрушение его охраняемых природных комплексов. Причем делает это демонстративно - продавая право на вырубку леса на территории заказника сразу же после того, как установлен режим его охраны, прямо запрещающий это делать. Надеюсь, что Прокуратура Краснодарского края этим "специфическим" особенностям работы министерства даст соответствующую оценку. Также я намерен донести лично до Вениамина Кондратьева информацию о том, как исполняет кубанское Минприроды, находящееся в его подчинении, изданное губернатором постановление о Горячеключевском заказнике и его неоднократные указания об обеспечении сохранности лесов и зеленых насаждений. Буду добиваться, чтобы вырубки, по меньшей мере, в особо охраняемой зоне заказника были полностью отменены".

Источник: ЭВСК, Пресс-служба