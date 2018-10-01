Владимир Синяговский: Нам надо найти новые форматы взаимодействия депутатов и СМИ...

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский провел встречу с главными редактора интернет-сми Владимиром Дарькиным и Андреем Фонаревым. Обсуждались вопросы взаимодействия редакций СМИ и депутатов различного уровня по правовому просвещению населения.

В беседе приняла участие руководитель общественной организации по защите прав потребителей Светлана Шендрикова.

Обращаясь к коллегам, Владимир Синяговский обратил внимание на необходимость поиска новых форматов информирования населения о деятельности законодателей всех уровней. "Нам надо помочь в рамках существующих законов нашим избирателям защищать свои права, дать им алгоритм действий, создать пункты бесплатного консультирования."

Следующую встречу запланировали провести в расширенном составе с приглашением представителей Общественной палаты города-героя, партийного контроля, депутатов городской думы.