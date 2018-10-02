Страна глухих

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К международному дню глухих

30 сентября, в Международный день глухих, в библиотеке-филиале №13 с. Владимировка прошел час добра. Рассказав участникам мероприятия об истории возникновения такого дня , о целях, для которых он был учрежден, библиотекарь подробнее остановилась на специфике жизни глухих. Так, ребята познакомились с видами речи глухих людей, узнали, что в словаре глухих насчитывается более 2000 жестов, попытались составить слова по дактильной азбуке глухих. В конце мероприятия все вместе сделали вывод, что доброта это тот язык , на котором говорят немые и слышат глухие.

Источник: МБУ ЦБС