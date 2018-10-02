После вмешательства прокуратуры Каневского района ликвидирована несанкционированная свалка

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Прокуратурой Каневского района с привлечением специалистов территориального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю с выездом в сельские поселения проведена проверка санитарно-эпидемиологического законодательства при хранении, транспортировке и переработке твердых коммунальных отходов.

В ходе проверки установлен факт размещения на земельном участке Челбасского сельского поселения Каневского района стихийной свалки отходов производства и потребления, складирования бытового мусора, веток, листьев, картонных тар, автомобильных покрышек и прочего мусора в местах, не имеющих твердого покрытия и не защищенных от атмосферных осадков.

По результатам проверки главе сельского поселения внесено представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

В результате принятых мер реагирования несанкционированная свалка ликвидирована.

Кроме того, по постановлению прокурора района глава Челбасского сельского поселения Каневского района привлечен к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/posle-vmeshatelstva-prokuratury-kanevskogo-rayona