День добра и уважения отметили в библиотеке с. Мысхако

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2 октября в библиотеке-филиале №11 с. Мысхако было по-настоящему уютно и светло. А всё потому, что гостями сегодня были люди «серебряного возраста». День пожилого человека, отмечаемый в начале октября, с лёгкой руки библиотекарей стал Днём добра и уважения, что оказалось по душе виновникам праздника.

Среди гостей оказались артисты и баянист вокального коллектива Мысхакского сельского округа «Морской бриз». Все вместе с удовольствием поучаствовали в викторине, в которой нужно было по строкам угадать дорогие сердцу песни, а по словам героев и по видеофрагментам – любимые кинофильмы.

Начатые строки гости с радостью продолжили под аккомпанемент баяна. Песни сегодня лились, а ещё рассказывались истории и, конечно, раздавался смех! Пришедшие поделились душевными воспоминаниями о первой учительнице, о первом, ещё довоенном, заработке; о первом молодёжном протесте. Кое-кто рассказал, что рад снова побывать в библиотеке, ведь запах книг навевает ностальгию о чудесных годах детства, когда в библиотеку ходили каждую неделю.

Источник: МБУ ЦБС