«Им нужна поддержка и внимание»

/Общество/

В нашей стране, наряду со многими праздниками и памятными датами, введен, безусловно волнующий и приятный для многих праздник — День пожилых людей. Эти люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у них эстафету, продолжают начатое ими.

В рамках Международного дня пожилых людей, 2 октября, сотрудники библиотеки – филиала № 17 ст. Натухаевской рассказали ребятам, как пришёл в Россию этот праздник. А затем дети читали стихи о своих бабушках и дедушках: Е. Благининой, Ф. Сахиба, Л. Квитко и др. Прослушали рассказы В. Осеевой – “Просто старушка”, “Печенье”, В.А. Сухомлинского “Чёрные руки” и обсудили их. Участвовали в викторине “Сказочные бабушки”, поиграли в игру «Лучики для бабушки», отгадывали загадки-рифмы, рассказывали, как они помогают своим бабушкам и дедушкам, какие подарки приготовили им к празднику.

Источник: МБУ ЦБС