«Английский клуб» пополняет свои ряды

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Субботний день в библиотеке Баллиона, 29 сентября, и очередная встреча участников английского дискуссионного клуба.

По традиции, руководитель клуба – Марианна Дитко знакомится с новенькими. Рады представить: Светлана – сотрудник морской компании; в свободное время занимается музыкой и рукоделием. Алёна – работник транспортной компании; активно практикует йогу и фитнес.

После вступительной части, Марианна предложила своим подопечным «порцию» разговорных фраз под запись. Далее: проверка домашнего задания на составление диалога.

Отметим, что затем последовала самая важная часть субботней встречи: изучение времён Past Simple и Past Continuous. Здесь присутствующие учились задавать вопросы, работали над отрицаниями, повторяли глаголы-исключения.

В заключение двухчасового занятия переводили текст и разгадывали кроссворд.

Напоминаем! Занятия в английском клубе – бесплатны! Необходимо только желание и присутствие в Баллионовской библиотеке каждую субботу с 14 до 16 часов. Приходите!

Источник: МБУ ЦБС