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03.10.2018 года в библиотеке-филиале №10, к всемирному дню животных, была проведена беседа, сопровождавшаяся электронной презентацией. На мероприятие были приглашены ученики 4 «Е» класса средней образовательной школы № 28, в количестве 25 человек.

Познакомиться с историей праздника и узнать много нового о животных, пришли наши старые добрые друзья, теперь уже четвероклассники со своей учительницей Светланой Анатольевной Кузьменко. Пользуясь случаем, накануне дня учителя, библиотекари поздравили учительницу с наступающим профессиональным праздником и вручили ей благодарственное письмо за сотрудничество с библиотекой, и помощь в проведении совместных мероприятий, направленных на воспитание у детей любви к чтению и книгам.

Для школьников была проведена беседа-игра «Наши милые питомцы». Вниманию ребят была представлена презентация, в ходе просмотра которой дети знакомились с информацией о тех или иных видах домашних животных. Дети с удовольствием рассказывали о своих домашних питомцах, вспоминали рассказы, где героем являются животные. Мероприятие прошло интересно и познавательно. Хотелось бы надеяться, что все ребята являются друзьями животных и останутся ими на всю жизнь.

Источник: МБУ ЦБС