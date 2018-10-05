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4 октября в библиотеке-филиале № 10 состоялась литературно-художественная композиция: «Учителями славится Россия». На мероприятие были приглашены ученики 4 «В» класса средней образовательной школы № 28, в количестве 25 человек.

Познакомиться с историей праздника и узнать много нового о праздничном дне Учителя, пришли наши друзья, теперь уже четвероклассники со своей учительницей Людмилой Викторовной Карпенюк. Пользуясь случаем, накануне дня учителя, библиотекари поздравили учительницу с наступающим профессиональным праздником и вручили ей благодарственное письмо за сотрудничество с библиотекой, и помощь в проведении совместных мероприятий, направленных на воспитание у детей любви к чтению и книгам. А доброволец-волонтер нашей библиотеки Дарья Игоревна Ильченко прочитала стихотворение Ильи Шишлова «Учителями славится Россия», и также сердечно поздравила свою первую учительницу с её профессиональным праздником, пожелав ей крепкого здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успеха в её нелёгком, но таком важном труде.

Для школьников были проведены занимательные игры-загадки: «Быстро ответь на вопрос» и игра в алфавит, где на каждую букву нужно было назвать те качества, которым учит школа. Но больше всего ребят впечатлили два видеоролика «Один день из жизни учителя» и «Мечта учителя». Всем было весело и тепло от встречи, но ведь эта встреча не последняя, впереди еще не один День Учителя.

Источник: МБУ ЦБС