В станице Новониколаевской будет построен новый храм

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В рамках региональной недели работая в территории, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский побывал у себя на родине в Калининском районе.

4 октября в станице Новониколаевской состоялось большое событие для всех православных жителей – закладка камня строящегося нового храма. Архиерейское богослужение возглавил епископ Ейский и Тимашевский Герман. Его Преосвященству сослужили священнослужители Калининского благочиния и Полтавского церковного округа. На месте будущего храма собрались станичники, казаки районного казачьего общества во главе с атаманом.

Это не первый храм, в строительстве которого участвует Владимир Ильич. Его семьей постоен храм в городе Славянске-на Кубани. Под его опекой ведется строительство нескольких храмов в городе-герое Новороссийске. В том числе главный морской кафедральный собор на Малой земле.