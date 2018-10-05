В Новороссийском ЛО МВД России на транспорте наградили лучших сотрудников уголовного розыска

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5 октября исполнилось ровно 100 лет со дня образования подразделений уголовного розыска в системе МВД России. Служба уголовного розыска - одна из ведущих в системе МВД, а профессия оперативника, пожалуй, самая легендарная и почетная.

На торжественном собрании в Новороссийском линейном отделе МВД России на транспорте сотрудников и ветеранов службы поздравил руководитель подразделения полковник полиции Олег Абрамов. Он отметил важность задач, стоящих перед оперативниками в раскрытии преступлений.

Отдельная благодарность прозвучала в адрес ветеранов службы. Даже находясь на заслуженном отдыхе, они продолжают активно участвовать в жизни розыска, делятся опытом с молодыми сыщиками. Олег Абрамов пожелал всем здоровья, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне!.

Лучшим сотрудникам уголовного розыска были вручены медали и нагрудные знаки, объявлены благодарности. В завершении мероприятия, присутствующие почтили минутой молчания сотрудников органов внутренних дел на транспорте погибших при исполнении служебных обязанностей.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте