Внук князя Е.Н. Трубецкого в Новороссийске!

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5 октября в читальном зале Библиотеки им. Э.Э. Баллиона состоялось торжественное собрание, посвященное памяти князя Е.Н. Трубецкого.

В этом году исполняется 155 лет со дня рождения Евгения Николаевича Трубецкого - философа, правоведа и общественного деятеля, последователя и друга В. Соловьева, одного из основателей Петербургского Воскресного общества его памяти, соратника патриарха Тихона.

Это о нем, еще в самом начале XX века первый в российской истории председатель Совета Министров Сергей Витте очень точно сказал после того, как Трубецкой отказался от поста министра народного просвещения: «Это чистый человек, полный философских воззрений, с большими познаниями, как говорят, прекрасный профессор, настоящий русский человек, но наивный администратор и политик. Совершенный Гамлет русской революции».

Е. Трубецкой не мог не принимать активного участия в политической жизни страны. Один из основателей партии кадетов, впоследствии – партии мирного обновления, депутат Думы, член Государственного Совета - он, прежде всего, оставался мыслителем, идеи которого иногда опережали время.

В политику он хотел ввести понятия «этика», «совесть», «достоинство», забвение которых, по его мнению, грозит катастрофой для России: «Вся его деятельность на поприще политики была пронизана стремлением все и всех примирить на основе правды и справедливости». «Он думал, что это может быть достигнуто взаимным пониманием и доверием, как со стороны исторически сложившейся власти, так и со стороны общества».

Жизненный путь Трубецкого оборвался на 57-м году жизни в Новороссийске в 1920-ом, за два месяца до исхода из города армии Деникина Почти столетие минуло с той поры... И вот, впервые вместе с жителями города, День рождения Евгения Трубецкого отмечают его потомки: внук и правнуки.

Внук Евгения Николаевича Трубецкого – Александр Александрович Трубецкой, президент ассоциации «Франко-Российский альянс», в Новороссийск приехал вместе с женой и сыновьями.

На встрече, посвящённой 155-й годовщине со дня рождения Е.Н. Трубецкого, князь Александр Александрович Трубецкой рассказал о нелегкой и очень интересной судьбе своего деда, выдающегося русского философа.

Также перед слушателями выступил президент Фонда братьев Трубецких - иерей Георгий Белькинд и научный сотрудник НИМЗ, Татьяна Ивановна Юрина.

В рамках торжественного собрания для всех присутствующих с небольшим концертом выступил струнный квартет под руководством заслуженного работника культуры России Виноградовой Н. В. из Детской музыкальной школы №1 имени А.С. Данини и А. Лукашевич – автор-исполнитель из Городского центра национальных культур.

В завершении встречи, директор Новороссийского исторического музея-заповедника Л. А. Колбасина пригласила А. А. Трубецкого, его семью и всех присутствующих на открытие тематической выставки, посвященной памяти князя Е.Н.Трубецкого.

Фотографии, книги, документы… Выставка пока небольшая, но со временем будет пополнятся, - именно так считает директор музея. Также Александру Александровичу вместе с семьёй провели экскурсию по самому историческому музею-заповеднику.

А.А. Трубецкой, его супруга и сыновья выразили надежду на то, что в Новороссийске они не в последний раз, и обязательно вернуться.

Источник: специалист управления культуры г. Новороссийска