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27 сентября благодаря всем неравнодушным людям команда «Синей птицы» пополнила «Коробочку храбрости» в Детской краевой клинической больнице игрушками, книгами, развивающими материалами.

И уже на следующий день ребята из онкологического и гематологического отделения выбрали свои подарки после смелого прохождения очередной болезненной процедуры. Маленькие сюрпризы позволяют деткам хоть на какое-то время отвлечься от непростых будней и продолжать верить в сказки и добрых волшебников.

Благотворительная организация «Синяя птица» благодарит всех за участие!

Поддержать программу можно на нашем сайте «Коробочка храбрости», а также принести в офис, который находится по адресу: г. Краснодар ул. Одесская 48 лит. З маленькие игрушки, головоломки, конструкторы, книги, наборы для творчества для ребят разных возрастов.

Источник: АНО Синяя птица