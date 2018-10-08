В Ольгинке в лесу на мысе Грязнова хотят построить квартал "Морская Волна"

/Общество/

В результате мошеннических действий из состава лесных земель в Туапсинском районе была незаконно выведена и передана в частную собственность часть уникального лесного массива, которую сейчас продают за 35 миллионов рублей

В Туапсинском районе Краснодарского края южнее курортного посёлка Ольгинка на плато, расположенном над возвышающимися над Чёрным морем живописными скалами мыса Грязнова, находится лесной массив, входящий в состав 120-го квартала Ольгинского участкового лесничества Джубгского лесничества. С севера его ограничивает трасса Новороссийск-Сочи, с северо-запада - посёлок Ольгинка, с других сторон - берег моря. Этот лес на мысе Грязнова является одной их природных жемчужин курорта Ольгинка. В его породном составе преобладают старовозрастные деревья дуба. Также здесь массово произрастает сосна пицундская. Будучи крупным участком сохранившегося в естественном состоянии приморского леса, этот массив имеет высочайшую природоохранную ценность. Не случайно в материалах лесоустройства 120-й квартал Ольгинского участкового лесничества целиком отнесён к особо защитным лесным участкам. Также этот лес имеет важное рекреационное значение. Находясь рядом с оживлённым курортом, этот живописный парковый лес с пологим рельефом представляет собой прекрасную зону для пешеходных прогулок.

Однако имеются и другие планы использования этой природной территории. Экологическая Вахта по Северному Кавказу выявила, что посреди леса на мысе Грязнова в 2009 году был образован земельный участок 23:33:0107003:389, неизвестным образом выведенный из состава лесного фонда и отнесённый к землям населённых пунктов. В 2012 году он был передан в частную собственность. При том, что передача в частную собственность лесных земель законодательством строго запрещена. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, в настоящее время участок находится в долевой собственности у Ряшенцевой И.С. и Сергеевой М.Д. При этом изначально половина участка находилась в собственности у Севастьяновой Ю.Л., но в 2016 году она продала её Сергеевой. Кто стоит за этими формальными собственниками, не известно, но вряд ли эти малоизвестные гражданки являются подлинными хозяевами приватизированного участка лесных земель.

О том, что участок 23:33:0107003:389 находится на землях лесного фонда, свидетельствует тот факт, что он целиком расположен на территории выдела №26 120-го квартала Ольгинского участкового лесничества. Также о принадлежности этого участка к лесным землям говорит то, что он входит в состав другого земельного участка - с кадастровым номером 23:33:0107003:360, который относится к землям лесного фонда и был образован в 2005 году - то есть до образования участка 23:33:0107003:389. Закономерно возникают вопросы к органам Росреестра - интересно, каким образом они могли поставить на кадастровый учёт в качестве земель населённых пунктов участок, который находится на ранее внесённом в земельный кадастр участке земель лесного фонда, а затем оформить право собственности на него?

Для чего посреди леса на мысе Грязнова был образован, а затем передан в собственность земельный участок? Об этом несложно догадаться, посмотрев на вид разрешённого использования, а также на Генеральный план Новомихайловского городского поселения, к которому относится Ольгинка. Участок сформирован в целях ведения на нём "личного подсобного хозяйства". Этот вид разрешённого использования на землях населённых пунктов позволяет строить на них жилые дома. А согласно последней версии данного генплана, участок отнесён к зоне жилой застройки. О планах жилищного строительства на этой территории также говорит адрес, присвоенный участку - квартал "Морская волна".

Если не остановить эти планы, то лес на мысе Грязнова скоро станет очередной стройплощадкой, что приведёт к разрушению его уникальной природы. Подобные "кварталы" при активном содействии местных властей в большом количестве повсеместно появляются на землях лесного фонда в Туапсинском районе.

В конце августа этого года активисты Экологической Вахты побывали на этом незаконно приватизированном земельном участке на мысе Грязнова. Инспекция его территории показала, что он, как и остальная территория этого леса, имеет высокую природоохранную ценность - там произрастают охраняемые виды растений, в том числе сосна пицундская и можжевельник красный. Строительные работы на нём пока ещё не ведутся, хотя признаки подготовки к ним имеются. При этом, как свидетельствует баннер, вывешенный при въезде на территорию мыса Грязнова, участок сейчас выставлен на продажу. Очевидно, его хозяева решили избавиться от проблемного участка, незаконно выведенного из состава лесного фонда. Объявление о его продаже вывешено такжев сети Интернет на сайте "Дом у моря". К объявлению приложены фотографии, которые подтверждают, что продаётся именно этот участок лесного фонда на мысе Грязнова. В качестве рекламы участка сообщается, что его"территория расположена в экологически чистом районе на первой береговой линии Чёрного моря, окружённая многовековым лесным массивом". В объявлении указана цена участка - 35 миллионов рублей. Такая немалая цена назначена за фактически украденный участок общенародных земель, по закону находящийся в федеральной собственности. О возможных проблемах со статусом этого участка, которые неизбежно возникнут у его покупателей, при этом не сообщается.

ЭВСК направила официальные запросы в различные органы, чтобы разобраться в том, каким образом была проведена земельная афера с формированием и приватизацией участка лесных земель на мысе Грязнова. Необходимо, чтобы приватизированный мошенническим образом земельный участок посреди уникального приморского леса был возвращён в федеральную собственность!

Источник: ЭВСК, Пресс-служба