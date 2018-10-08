Телескоп за макулатуру

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Жителей Геленджика приглашают принять участие в эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево».

С 1 октября по 28 ноября на территории Краснодарского края с целью привлечения людей к проблемам использования природных ресурсов проходит Всероссийская акция по сбору макулатуры. Участником эко-марафона могут стать учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения.

Для этого нужно собрать не менее 300 кг макулатуры в одном месте и оставить заявку на её вывоз на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. 6 ноября силами организаторов вся собранная макулатура будет вывезена на переработку.

Сдать можно глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, крафт-бумагу, бумажную упаковку, книги, не представляющие литературной ценности, и тому подобное (кроме чеков, ламинированной и влагостойкой бумаги, упаковки от яиц, бумажных салфеток и полотенец).

По итогам акции все участники будут награждены благодарностями, а те организации, которые соберут более 1 тонны макулатуры – денежными премиями.

Кроме того, если в рамках акции жители всей Кубани соберут более 100 тонн макулатуры, то самые активные участники эко-марафона, занявшие с I по III места, будут награждены различными ценными призами: телескопом, уличным спортивным комплексом, 10 саженцами редких пород деревьев и многим другим.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик