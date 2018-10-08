/Общество/

А вода в Черном море до 20 градусов тепла...

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 9 октября 2018 года:

По Краснодарскому краю: без осадков. Ветер восточных направлений 5-10 м/с, днем местами 11-14 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, при прояснении в восточной половине +2…+5°; днем +20…+25°.

На Черноморском побережье: ночью +11…+16°, днем +21…+26°.

По городу Краснодару: без осадков. Ветер восточных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +22…+24°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"

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Категория: Новости / Общество

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