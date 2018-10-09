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Ветеран пограничный войск, в прошлом – военный корреспондент, член союза журналистов СССР, потомственный офицер-пограничник Вадим Николаевич Демин совместно с сотрудниками Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона провел на территории филиала Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации военно-патриотическое мероприятие.

Встреча состоялась 8 октября и была посвящена событиям в Анголе периода гражданской войны. Вадим Николаевич Демин представил курсантам книгу издания 2018 года «Мы свой долг выполнили! Ангола 1975 – 1992» Сергея Анатольевича Коломнина.

/Коломнин Сергей Анатольевич – полковник ВВС в отставке, воин-интернационалист, заместитель председателя Российской общественной организации «Союз ветеранов Анголы»/.

Первая часть мероприятия была посвящена рассказу о названной книге. Здесь Вадим Николаевич подчеркнул, что благодаря помощи СССР и Кубы в 1975-1992 гг. Ангола сохранила свой суверенитет, независимость, территориальную целостность и сегодня является дружественным России и Кубе государством Африки. Также было отмечено, что в книге опубликованы воспоминания представителей практически всех категорий специалистов, работавших в Анголе и выполнявших там свой служебный долг.

Второй блок был отведен под просмотр фильма Алексея Поборцева «Ангола. Война, которой не было».

В заключение курсанты получили возможность задать вопросы Вадиму Николаевичу Демину, в частности узнать о его автобиографической повести «По следу «Серого»».

Центральная городская библиотека им. Э. Э. Баллиона выражает благодарность всем инициаторам и участникам данного военно-патриотического мероприятия.

Источник: МБУ ЦБС