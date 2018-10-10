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Жаркий день в Спортландии

9 октября в читальном зале  библиотеки-филиала № 17 ст. Натухаевской  было шумно и весело.  Библиотекари  подготовили для своих юных читателей игровую программу «Жаркий день в Спортландии». Начали с зарядки, затем поделились на две команды, придумали им названия и начали соревнования.

Задания были не простыми, но ребята очень старались, никому не хотелось подводить свою команду: бегали с шарами, играли в игру «Полезно - вредно», участвовали в  интеллектуальной разминке - разгадывали кроссворд на спортивную тему, участвовали в викторине.

Забавно и весело прошёл конкурс пантомим. Школьники с азартом изображали футбольных болельщиков, чья команда проигрывает, штангистов, биатлонистов, конькобежцев.

Так как обе команды старались, было решено, что победила дружба!!! После столь активного часа ребята играли в настольные игры, смотрели журналы.

Источник: МБУ ЦБС

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Категория: Новости / Общество

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