/Общество/

Память священна

9 октября 1943 года части Северо-Кавказского фронта, при активном содействии Черноморского и Азовской военной флотилии разгромили Таманскую группировку немцев и очистили от фашистов Таманский полуостров.

Час мужества «Память священна» библиотеки-филиала №15, х. Семигорский, был посвящен событиям тех давних лет. Старшеклассники ООШ №25 слушали рассказ сотрудника библиотеки о героической битве за Кавказ и самой, пожалуй,  драматической ее части – борьбе за Новороссийск.

Присутствующих познакомили  с актом о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, учиненных ими за период нахождения в городе Новороссийске.

Наши войска отстояли Кавказ ценою жизни почти 800 тысяч человек. У многих  из них война отняла не только жизнь, но и имя, и большая часть захоронений,  павших в боях, до сих пор не найдены. Поговорили о том, что

на Руси всегда было делом чести отдавать долги. Самый  ответственный  - Память.

В заключение мероприятия, ребят познакомили с обращением  маршала Г.К. Жукова к молодежи: «Молодых людей я призвал бы бережно относится ко всему, что связано с Великой Отечественной Войной, но особенно важно помнить: среди вас живут воевавшие люди, относитесь к ним с почтением не только в те дни, когда они с орденами собираются поговорить с вами, не забывайте о них в сутолоке жизни: на вокзале, в приемной по житейским делам, в поликлинике, в автобусе и в семье.»

Источник: МБУ ЦБС

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 92 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Президентской библиотеке прозвучала музыка эпохи перемен

Определены победители федерального этапа конкурса Лучший урок письма

Официальная информация ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Завершено расследование уголовного дела о порче земли и уничтожении лесных насаждений

Комплексные комиссии убыли в воинские части для проведения итоговой проверки