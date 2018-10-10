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9 октября 1943 года части Северо-Кавказского фронта, при активном содействии Черноморского и Азовской военной флотилии разгромили Таманскую группировку немцев и очистили от фашистов Таманский полуостров.

Час мужества «Память священна» библиотеки-филиала №15, х. Семигорский, был посвящен событиям тех давних лет. Старшеклассники ООШ №25 слушали рассказ сотрудника библиотеки о героической битве за Кавказ и самой, пожалуй, драматической ее части – борьбе за Новороссийск.

Присутствующих познакомили с актом о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, учиненных ими за период нахождения в городе Новороссийске.

Наши войска отстояли Кавказ ценою жизни почти 800 тысяч человек. У многих из них война отняла не только жизнь, но и имя, и большая часть захоронений, павших в боях, до сих пор не найдены. Поговорили о том, что

на Руси всегда было делом чести отдавать долги. Самый ответственный - Память.

В заключение мероприятия, ребят познакомили с обращением маршала Г.К. Жукова к молодежи: «Молодых людей я призвал бы бережно относится ко всему, что связано с Великой Отечественной Войной, но особенно важно помнить: среди вас живут воевавшие люди, относитесь к ним с почтением не только в те дни, когда они с орденами собираются поговорить с вами, не забывайте о них в сутолоке жизни: на вокзале, в приемной по житейским делам, в поликлинике, в автобусе и в семье.»

Источник: МБУ ЦБС