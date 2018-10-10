Продолжается суд по сносу станции связи в Пашковском микрорайоне Краснодара

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Резонансный судебный процесс под угрозой прекращения, в связи с тем, что Администрация Краснодара не делает ничего, чтобы привлечь к нему надлежащих ответчиков

3 октября 2018 года в Арбитражном суде Краснодарского края состоялось очередное заседание по резонансному делу №А32-32584/2018 о сносе станции сотовой связи Билайн, построенной рядом с жилыми домами в Пашковском микрорайоне Краснодара по адресу улица Карасунская, 427/А. Станция была установлена в июле-августе этого года, невзирая на протесты жителей и очевидную незаконность строительных работ. Это дело по иску администрации Краснодара к владельцу участка, на котором построена станция связи, рассматривается судьёй Натальей Ермоловой.

Прошедшее 3 октября заседание, так же, как и первое,состоявшееся 10 сентября, в большей степени имело технический характер, по существу вопрос на нём не был рассмотрен. Тем не менее, это заседание продемонстрировало, куда клонится рассмотрение этого судебного дела. Администрация Краснодара в лице заместителя начальника правового отдела Станислава Прасола в суде вела себя крайне пассивно. Как и на первом заседании, администрация не предприняла никаких действий, направленных на то, чтобы привлечь к делу надлежащих ответчиков - ПАО "Вымпелком", которое является заказчиком работ и собственником станции сотовой свзяи, а также ООО "Нова", которое непосредственно осуществило строительство. А ответчик Николай Попов заявил в суде ходатайство о прекращении производства по данному делу в связи с отсутствием у него статуса индивидуального предпринимателя. Он сообщил, что иск предъявлен к совершенно другому лицу из Приморско-Ахтарска - к его однофамильцу, у которого с ним совпадает также имя и отчество. Если эта информация соответствует действительности, то данное дело неподсудно арбитражному суду, который не рассматривает дела, ответчиками по которым являются физические лица. И если в деле не появятся другие ответчики, которые являются юридическими лицами, то суд будет вынужден данное дело прекратить.

В этом случае также станет ясно, что администрация кубанской столицы действительно подала этот иск не для того, чтобы решить проблему и снести незаконно возведённый при ее полном попустительствеобъект, а исключительно для создания видимости "борьбы с незаконным строительством" в связи с громким общественным скандалом вокруг ситуации с этой вышкой. Исправить эту странную ситуацию может только привлечение к процессу надлежащих ответчиков - ПАО "Вымпелком" и ООО "Нова", но администрация Краснодара по неизвестным причинам делать этого не хочет.

При этом ПАО "Вымпелком" участником процесса всё же стало - по ходатайству Попова, но не в качестве ответчика, а в качестве третьего лица. Однако в том случае, если будет установлено, что Попов действительно не является индивидуальным предпринимателем, этот фактор не помешает прекращению дела.

Из положительных моментов прошедшего заседания необходимо отметить, что судья Ермолова удовлетворила заявление лидера инициативной группы граждан, выступающих против размещения станции сотовой связи на улице Карасунской, Алексея Айвазова о привлечении его к делу в качестве третьего лица. Алексей проживает в непосредственной близости от построенной станции и теперь сможет полноценно защищать в суде свои права.

Судебный процесс по делу №А32-32584/2018 имеет особое значение, так как он в значительной степени может повлиять на судьбу большого количества других подобных станций, построенных с нарушениями требований законодательства в жилых зонах, против размещения которых рядом с их домами выступают местные жители.

Следующее заседание Арбитражного суда Краснодарского края по данному делу назначено на 20 ноября 2018г. (в 10:00 в помещении суда по адресу г.Краснодар, ул.Постовая, 32, зал судебных заседаний №811 (8 этаж)).

Инф. Экологической Вахты по Северному Кавказу

Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.10.2018г. по делу №А32-32584/2018

Публикации о незаконном строительстве станции сотовой связи в Пашковском микрорайоне Краснодаре

Источник: ЭВСК, Пресс-служба