Суд разрешил судьбу участка, частично расположенного в акватории реки Ея

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Суд удовлетворил иск Прокуратуры Крыловского района и признал незаконным образование и передачу в собственность земельного участка 23:14:0305000:16 в связи с тем, что он частично расположен в реке

2 октября 2018г. в Крыловском районном суде Краснодарского края состоялось заключительное заседание по делу №2-532/2018, на котором было рассмотрено исковое заявление прокурора Крыловского района о признании незаконными образования и приватизации земельного участка 23:14:0305000:16, частично расположенного в акватории реки Ея. Этот участок находится вблизи хутора Казачий в Крыловском сельском поселении. Данное судебное дело вела судья Любовь Кальная. В результате его рассмотрения судья удовлетворила иск прокуратуры. Информация об этом размещена на сайте Крыловского районного суда. Мотивированное решение суда по этому делу пока не опубликовано.

Экологическая Вахта по Северному Кавказу ранее уже сообщала о данном судебном деле, которое стало результатом рассмотрения Прокуратурой Крыловского района соответствующего обращения ЭВСК. Прокуратура полностью поддержала доводы ЭкоВахты и направила иск в суд. При этом прокурор Вячеслав Мелентьев не только оспорил законность образования земельного участка, но и потребовал признать отсутствующим право собственности на него нескольких физических лиц. Очевидно, это было обусловлено тем, что невозможно ликвидировать незаконно образованный земельный участок без снятия с него обременения в виде права собственности.

Экологическая Вахта располагает копией иска прокуратуры, и если требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме, то судом принято следующее решение:

1) Признать незаконным образование земельного участка 23:14:0305000:16.

2) Признать отсутствующим право общей долевой собственности Воробьевой Н.И., Федоренко А.В., Яковенко Н.М., Резько С.Т., Мирошник В.И. на вышеуказанный земельный участок.

3) Аннулировать в Едином государственном реестре недвижимости запись по вышеуказанному земельному участку.

4) Исключить сведения по данному земельному участку из Государственного кадастра недвижимости.

Координатор Экологической Вахты Андрей Рудомаха прокомментировал решение Кореновского районного суда и действия прокуратуры по данному делу: "Если принятое 12 октября судебное решение вступит в законную силу, это будет очень важным и знаковым судебным прецедентом, а также примером эффективных действий органов прокуратуры по разрешению проблем, порождённых незаконным образованием и приватизацией земель водного фонда. По моему мнению, так нужно действовать в подобных случаях и другим территориальным прокуратурам Краснодарского края. Безусловно, решение в этом варианте создаёт проблему для собственников земельного участка. Им сейчас придётся снова проводить его межевание, исключая из него земли водного фонда, ставить его на кадастровый учёт, регистрировать право собственности. Но ведь они могли исключить акваторию реки из состава участка ранее по своей инициативе, но почему-то этого не сделали. Кроме того, я думаю, что этот пример побудит теперь многих других собственников земельных участков, по тем или иным причинам частично находящихся в акваториях водных объектов, самостоятельно выводить из их состава земли, покрытые поверхностными водами. Это поможет в целом изменить в лучшую сторону критическую ситуацию со сложившейся в Краснодарском крае массовой практикой незаконного образования и приватизации земельных участков, захватывающих водоемы".

Источник: ЭВСК, Пресс-служба