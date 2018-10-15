ТК «Байкал Сервис» открыл контакт-центр в Барнауле

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Четвертого октября транспортная компания открыла свой первый за Уралом контактный центр.

Региональный функциональный контакт-центр (КЦ) «Сибирь» будет обеспечивать справочно-информационную поддержку клиентам из Барнаула и Новосибирска. В планах компании до конца года пополнить этот список Красноярском, а в перспективе и другими городами сибирского региона, который рассматривается как одна из территорий приоритетного развития с точки зрения расширения филиальной сети.

По словам руководителя контакт-центра московского офиса транспортной компании «Байкал Сервис» Татьяны Андреевой, уже сегодня специалисты КЦ «Сибирь» принимают и совершают свыше 1000 вызовов в день.

«Создание региональных контакт-центров — один из этапов программы по оптимизации ресурсов и автоматизации бизнес-процессов обслуживания клиентов нашей компании, — сообщила Татьяна Андреева. — Организация специализированных подразделений происходит на платформе Cisco, позволяющей кроме телефонных звонков обеспечивать обработку интернет запросов, в том числе писем электронной почты, сообщений в чате, заказов “обратного звонка”».

В ТК «Байкал Сервис» отметили, что появление регионального контакт-центра повысит эффективность бизнес-процессов, сократит среднее время ожидания на линии на 20 процентов и до 5 процентов уменьшит показатель «потерянных» звонков.

Исаев Артем