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Одним из основных направлений работы библиотеки является профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации закона № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».

«Детский закон» действует в Краснодарском крае уже десять лет. И каждый год библиотекари проводит беседы с новыми читателями. На этот раз, 10 октября, в библиотеке-филиале № 10 п. Цемдолина состоялось профилактическое мероприятие «Детство – территория закона» для учащихся СОШ № 28.

Библиотекари познакомили юных читателей с основными положениями Закона, рассказали об административных взысканиях за нарушение отдельных статей. Мальчишки и девчонки активно участвовали в беседе, отвечали на вопросы, вместе разбирались, какие черты характера помогают быть законопослушным, а какие мешают. Поиграли в игру «Познай себя».

Дети рассказывали, как бы они поступили в той или иной ситуации.

Очень хочется верить, что после нашей беседы, ребята будут совершать только хорошие поступки.

Источник: МБУ ЦБС