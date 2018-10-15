Знай и выполняй закон

/Общество/

В Центральной городской библиотеке им. Э. Э. Баллиона состоялся очередной информационный час на этот раз профилактической направленности. Мы разбирали, обсуждали положения закона №1539-КЗ, именуемым «Детским Законом».

В читальном зале Баллионовской библиотеки 11 октября собрались студенты первокурсники Новороссийского социально-педагогического колледжа.

Заведующая отделом массовой работы, поприветствовав присутствующих, передала слово сотруднику отдела «Публичный центр правовой информации». Хон Варвара Александровна начала выступление с оглашения официальной статистики, как главного показателя действия закона №1539. Затем специалист библиотеки напомнила присутствующим основные правила, которые необходимо знать каждому несовершеннолетнему в Краснодарском крае. Основное звучит так: «22:00 – детям пора домой». После состоялся традиционный диалог, во время которого каждый из студентов имел возможность выступить с репликой или задать вопрос Варваре Александровне.

Вторая часть мероприятия была представлена Делич Аницей и Дитко Марианной: библиотекари рассказали обо всех положениях, предписанных к исполнению в рамках соблюдения здорового образа жизни.

Данная информационная встреча была завершена заведующей отделом «Читальный зал». Ручка Ирина Георгиевна представила вниманию студентов специализированные журналы с полезными статьями о ЗОЖ и предложила с ними ознакомиться подробнее.

Источник: МБУ ЦБС