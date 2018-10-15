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Ратная доблесть казачества

Доблестью и отвагой славились казаки, а войско их - вековыми традициями и культурой. На протяжении своей многовековой истории казаки верой и правдой служили России, являясь защитниками ее границ на самых дальних рубежах. 

11 октября в библиотеке им. П.А. Павленко для учеников школы №9 прошел  исторический час  «Ратная доблесть казачества», приуроченный к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Из электронной презентации ребята узнали о подвигах кубанских казаков во время Великой Отечественной войны.

Будем верить, что память о вкладе казачества в победу над фашизмом будет бережно храниться потомками. 

Источник: МБУ ЦБС

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Категория: Новости / Общество

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