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Доблестью и отвагой славились казаки, а войско их - вековыми традициями и культурой. На протяжении своей многовековой истории казаки верой и правдой служили России, являясь защитниками ее границ на самых дальних рубежах.

11 октября в библиотеке им. П.А. Павленко для учеников школы №9 прошел исторический час «Ратная доблесть казачества», приуроченный к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Из электронной презентации ребята узнали о подвигах кубанских казаков во время Великой Отечественной войны.

Будем верить, что память о вкладе казачества в победу над фашизмом будет бережно храниться потомками.

Источник: МБУ ЦБС