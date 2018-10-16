В Новороссийске наградили лауреатов конкурса детского и юношеского творчества «КТК – талантливым детям, 2018»

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15 октября 2018 г. в городском театре г. Новороссийска большим гала-концертом прошла торжественная церемония награждения лауреатов конкурса детского и юношеского творчества «КТК – талантливым детям, 2018»

Этот культурный проект – один из многих социально-ориентированных проектов компании КТК. Каспийский Трубопроводный Консорциум как предприятие с высокой социальной ответственностью уделяет большое внимание развитию и поддержке территорий, на которых компания осуществляет свою деятельность.

Фестиваль «КТК – талантливым детям», зародившийся почти два десятилетия назад, призван способствовать сохранению самобытности народных традиций и культуры, дает возможность юным талантам раскрыться, получить новые навыки в ходе мастер-классов с известными педагогами. Каждый год фестиваль открывает новые яркие «звездочки», которые впоследствии достойно представляют свой регион на общероссийских и международных творческих конкурсах.

Конкурс проходил в два заочных тура в различных номинациях: «Инструментальная музыка», «Народные инструменты», «Эстрадный вокал», «Академический вокал», «Народный вокал», «Музыкальный спектакль», «Театр и художественное слово», «Народный танец», «Классический танец», и других номинациях. Присланные на конкурс работы рассматривало авторитетное жюри, в состав которого входят известные деятели искусств, заслуженные артисты России, педагоги, лауреаты различных международных конкурсов.

15 октября большим гала-концертом завершился второй, региональный этап конкурса. С приветственным словом выступила заместитель главы МО город Новороссийск по социальным вопросам Майорова Н.В. Наталья Владимировна поблагодарила «Каспийский трубопроводный консорциум» в лице его представителей за проведение творческого конкурса и поддержку юных талантов.

Дипломы лауреатам вручали ведущий представитель Каспийского трубопроводного консорциума по связям с местными органами власти Чайкин В.Е. и заместитель начальника управления культуры г. Новороссийска Шептий С.А.

Самая главная и очень ценная награда конкурса «КТК – талантливым детям, 2018» – это поездка на конкурс в столицу нашей Родины! Коллективы и исполнители города-героя будут представлять Новороссийск на третьем заключительном этапе конкурса в Москве. Сертификаты на участие в финальной части конкурса вручил Д. Ю. Герасимук – представитель Каспийского трубопроводного консорциума.

Детскую школу искусств им. Л.А. Гергиевой будет представлять в Москве Рахова Анна, номинация «Классический танец». От Детской музыкальной школы №1 им. А.С. Данини в Москву приглашаются Самощенко Виктория, номинация «Инструментальная музыка (фортепиано)», Хоменко Мария, номинация «Академический вокал». Средне-общеобразовательную школу №40 представляет Михайлиди Ангелина, номинация «Театр. Художественное слово». От Школы №18 едет Мазур Светлана, номинация «Театр. Художественное слово». Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» представляет Образцовый ансамбль народного танца «Чудо- Юдо», номинация «Народный танец». Морской культурный центр будут представлять Ким Мия, номинация «Эстрадный вокал», Давтян Римма, номинация «Эстрадный вокал». От Гимназии №2 - Федоренко Маргарита, номинация «Театр. Художественное слово». От Новороссийского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича - Бровко Софья, номинация «Эстрадный вокал». Городской центр национальных культур представит Карпова Эрика, номинация «Эстрадный вокал». Дом Культуры «40 лет Октября» филиал № 2 «ДК cела Гайдук» - Соха Артемий, номинация «Эстрадный вокал». Новороссийский городской театр представит в Москве Зубенко Полина, номинация «Театр. Художественное слово». Центр развития ребенка №49 - Кленовая Анастасия, номинация «Эстрадный вокал». Вокальная школа-студия «Black Orpheus» - Шин Снежана, номинация «Эстрадный вокал». Дом Культуры «40 лет Октября» п. Верхнебаканский (филиал №7 «Дворец культуры «Мысхако») представит Воротникова Мария, номинация «Народный вокал».

Трудолюбие и целеустремленность – вот что помогло ребятам стать победителями и лауреатами конкурса. Поздравляем всех! Новороссийцы будут болеть за своих звёздочек в период с 26 по 30 октября 2018 года. В добрый путь!

Источник: Отдел управления культуры г. Новороссийска