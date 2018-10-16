КГИК с творческой программой посетил краснодарскую школу-интернат

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Студенты и преподаватели Краснодарского государственного института культуры накануне посетили специальную (коррекционную) школу-интернат города Краснодара. Хореографы вуза подготовили концерт для школьников, их родителей и педагогов. А студенты кафедры декоративно-прикладного творчества под руководством профессора, доктора педагогических наук, заслуженного работника культуры Кубани Екатерины Вакуленко провели для ребят мастер-класс "Рисунок маме".

11 октября, для детей пройдет мастер-класс по лепке. Они будут заниматься в двух возрастных группах: 9-12 лет и 12-14. Заниматься с ними будет художник-скульптор, преподаватель кафедры монументально-декоративного и станкового искусства Дарья Ярцева.

Планируется, что по итогам мастер-классов будет организована целая выставка.

Посещение школы-интерната прошло в рамках проекта института культуры "Протяни руку помощи". Он направлен на взаимодействие и поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. В его рамках студенты КГИК проводят для них мастер-классы (рисование, лепка, концерты), праздничные представления.

В институте в сентябре также была организована Школа волонтера. Более 50 студентов прошли подготовку к работе с детьми-инвалидами.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования КГИК получил государственное финансирование двух проектов: "Протяни руку помощи" и "Экскурсионные поездки «По местам воинской славы на территории Краснодарского края»".

Источник: Пресс-служба ректора КГИК