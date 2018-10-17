В колонии-поселении осужденным провели курс реабилитации

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Реабилитационный курс для осужденных, отбывающих наказание в КП-12 УФСИН России по Краснодарскому краю, был проведен в рамках ведомственной программы социально-психологической работы с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость.

Для осужденных были составлены поэтапные индивидуальные планы коррекции зависимого поведения. В течение трех месяцев с теми из них, кто добровольно изъявил желание раз и навсегда избавиться от имеющихся зависимостей, регулярно проводились психологические занятия с использованием различных методов психокоррекции (арт-терапия, медитация). Одновременно осуществлялись воспитательные мероприятия, направленные на восстановление утраченных общественно-полезных связей и привитие навыков адекватного поведения в социуме.

Целенаправленная работа с имеющими различного рода зависимости осужденными дала положительный результат. Успешно прошедшим курс реабилитации осужденным вручили соответствующие сертификаты.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по КК