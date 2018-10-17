«Возвращение к истокам» Заседание клуба «Хорошее настроение»

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Благодатной осенью самое время творить, созидать и пожинать плоды своего творчества! Члены литературно-поэтического клуба «Хорошее настроение» встретились 13 октября в Центральной городской библиотеке им. Э. Э. Баллиона, чтобы поделиться друг с другом своими новыми творческими победами и, конечно же, отличными и солнечными эмоциями, которые заряжают всех присутствующих на целый месяц до следующего заседания!

Председатель клуба Алла Павловна Шкаровская, по прекрасной сложившейся традиции, поздравила членов клуба и вновь прибывших с каждым октябрьским праздником, рассказав интересные факты, приметы и, безусловно, окрашивая своё повествование искрометным юмором и изысканными стихами. Учитывая возраст библиотеки, Алла Павловна поздравила и ЦГБ им. Э. Э. Баллиона с днём пожилого человека, подарив красочное художественное издание.

Как всегда, заседание литературно-поэтического клуба посетили гости из других городов, которые поделились своим впечатлениями и исполнили чудесные чарующие романсы. На заседании не обошли стороной и прошедшие знаменательные даты: дни города и дни освобождения. Прозвучавшие стихи, как нельзя лучше проиллюстрировали любовь к своей малой Родине.

Благодаря прошедшему заседанию, гости встречи получили не только большой положительный заряд чудесных эмоций, но и провели своё свободное время в душевной и тёплой атмосфере, раскрасив субботний погожий день новыми впечатлениями и интересными знакомствами.

А если Вы хотите влиться в сплоченный и радушный коллектив литературно-поэтического клуба «Хорошее настроение», то мы вас ждём в отделе Краеведения ЦГБ им. Э. Э. Баллиона, где подскажем пароли и явки.

Источник: МБУ ЦБС