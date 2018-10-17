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К цветку цветок, сплетай венок!

Поэтический гербарий под названием «К цветку цветок, сплетай венок!» собрал любителей поэзии в стенах библиотеки-филиала № 17 ст. Натухаевской, где каждый желающий смог прочесть стихи и признаться в любви одному из ярких, красочных времен года – Осени, которому многие писатели посвятили свои незабываемые строки.

Наша встреча прошла ярко и эмоционально, а река поэтического настроения захлестнула всех без исключения, зарядив всех прекрасным осенним настроением!

 

Источник: МБУ ЦБС

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Категория: Новости / Общество

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