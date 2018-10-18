Аргументы Минприроды Кубани в защиту компании " Эксим-М" оказались фальшивкой

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Продолжение истории о том, как государственный орган изворачивается, чтобы увести от ответственности арендатора лесного участка в селе Криница

Скандальная история о том, как Министерство природных ресурсов Краснодарского края, буквально вылезая из кожи вон, защищает интересы компании "Эксим-М", незаконно огородившей участок леса возле села Криница, получила продолжение после того, как позавчера активистами Экологической Вахты по Северному Кавказу была проведена очередная общественная экологическая инспекция этого участка.

История эта началась в феврале этого года, когда Экологическая Вахта выявила незаконную установкусплошного забора вокруг арендованного ООО "Эксим-М" участка в квартале 30Б Архипо-Осиповского участкового лесничества Геленджикского лесничества. ЭкоВахта направила в различные инстанции официальные обращения, по результатам рассмотрения которых заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Дмитрий Медянцев дважды сообщил, что "ограждение лесного участка арендатором демонтировано". Сначала в апреле, а затем в июне 2018 года. Однако, как показала проведённая ЭкоВахтой в июле этого года повторная проверка, эта официальная информация оказалась ложью - все выявленные в феврале заборы стояли на месте, никто и не думал их демонтировать. ЭкоВахта выпустила об этом пресс-релиз. Министерство в качестве реакции на него направило официальное письмо за подписью того же заместителя министра Медянцева, в котором он, видимо, "забыв" о своих прежних утверждениях о демонтаже забора, сообщил, что на участке, арендованном ООО "Эксим-М", стоит не забор, а "устройство для оформления озеленения, представляющее собой опорную конструкцию для декоративных вьющихся кустарников. Конструкция состоит из отдельных сегментов из легких материалов, не является непрерывной, оборудована проходами и не препятствует свободному доступуграждан на лесной участок". То есть министерство, чтобы защитить интересы ООО "Эксим-М", решило назвать заборы в лесу "устройством для оформления озеленения".

Экологическая Вахта решила проверить, насколько "Эксим-М" продвинулось в "озеленении" и изменилось ли что-нибудь с забором - вдруг его действительно поделили на "сегменты", и он больше не является непрерывным, и на лесной участок теперь можно свободно попасть. Однако осмотр территории арендованного лесного участка, произведённый 16 октября, показал, что замминистра Медянцев оказался лжецом, в очередной раз не постеснявшимся в официальном письме сообщить заведомо недостоверную информацию. Построенный ООО "Эксим-М" забор по-прежнему стоит сплошной стеной, как ни в чем не бывало, свободного доступа на захваченную компанией территорию как не было, так и нет. Никаких перемен в состоянии этого забора не произошло. Это подтверждают сделанные во время инспекции фотографии.

Ситуация с упорным отстаиванием заместителем министра природных ресурсов Краснодарского края интересов частной компании, грубо нарушающей лесное законодательство, ради чего он не гнушается предоставлять одно за другим письма, содержащие заведомо ложную информацию, заставляет задуматься, чем же вызвана такая его особая "забота" о компании "Эксим-М"?

Известно, что эта компания тесно связана с прежним руководством Краснодарского края. Владелец ООО "Эксим-М"Игорь Кривнев - родственник бывшего вице-губернатора Евгения Муравьёва, соратника прежних "хозяев" Кубани Александра Ткачёва и Александра Ремезкова. Муравьёв при этом на посту вице-губернатора прямо курировал департаменты экологии и лесных ресурсов, функции которых сейчас перешли к кубанскому Минприроды. Однако на Кубани уже давно другой губернатор, и Ткачёв, Ремезков и Муравьёв уже не имеют прежнего влияния. Но, похоже, чиновники Министерства природных ресурсов Краснодарского края по-прежнему находятся под их негласным контролем.

Координатор Экологической Вахты по Северному КавказуАндрей Рудомаха, лично участвовавший в инспекции 16 октября, прокомментировал эту ситуацию: "Этот "роман в письмах" с краевым минприроды по поводу захвата компанией "Эксим-М" лесных земель путём их огораживания получается очень захватывающим. Мы снова направим официальные обращения по поводу нарушений со стороны ООО "Эксим-М". Очень интересно, что на этот раз нам ответит руководство министерства и на какие новые ухищрения оно пойдет, защищая этого, видимо, особенного для него арендатора, чтобы доказать, что чёрное - это белое и что забора, который был построен этой компанией, якобы вовсе нет".

Источник: ЭВСК, Пресс-служба