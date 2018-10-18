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Геленджик скорбит по погибшим в Керчи

Со вчерашнего вечера к импровизированному памятному месту на Центральной площадигорода несут цветы, игрушки и зажигают свечи все те, кого эта трагедия не оставила равнодушными,  - сотрудники городской администрации, школьники, студенты, преподаватели и жители курорта.

Свои соболезнования погибшим выразил глава Геленджика Алексей Богодистов:

Эта трагедия тронула до глубины души. Родственникам и близким погибших выражаю глубочайшие соболезнования. Сейчас в полной мере невозможно даже осознать масштаб принесенной в семьи боли. Крепитесь, керчане, с вами вся Россия и, конечно, мы, геленджичане, разделяем вашу скорбь.

 

 

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Общество

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