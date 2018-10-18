В Новороссийске 10 военнослужащим вручили свидетельства жилищного займа

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В штабе Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Южного военного округа 10 военнослужащим в торжественной обстановке вручили свидетельства целевого жилищного займа накопительно-ипотечной системы на сумму более 12 миллионов рублей. Сертификаты на жилые помещения для постоянного проживания вручили командир НВМБ контр-адмирал Олег Шастов и начальник ФГКУ «Югрегионжилье» Михаил Колычев.

За десять лет действия накопительно-ипотечной системы (НИС) ее участниками стали более 60 тысяч военнослужащих по контракту. Из них около 30 тыс. реализовали свое право на жилье.

Система реализации НИС среди военнослужащих работает беспрепятственно, несмотря на экономические факторы. По информации ФГКУ «Югрегионжилье» по состоянию на 1 августа 2018 года в Департамент жилищного обеспечения МО РФ представлены документы в отношении более 7,2 тыс. военнослужащих Южного военного округа для включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения, что на 20% превысило показатели аналогичного периода 2017 года. Также в отчетном периоде на 25 % выросло количество военнослужащих, в отношении которых приняты решения на получение целевого жилищного займа. Только в октябре около 500 военнослужащих Южного военного округа получат свидетельства на реализацию целевого жилищного займа.

Сохраняется тенденция приобретения жилья военнослужащими по военной ипотеке в новостройках. В числе лидеров по сделкам на первичном рынке жилья остаются Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

Роль НИС, как способа реализации жилищных прав военнослужащих, с каждым годом возрастает. К 2024 г. планируется переход на полное жилищное обеспечение военнослужащих посредством участия в НИС.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа