Глава Геленджика встретился с атаманами

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Мероприятие прошло в районном штабе геленджикского казачества.

Во время рабочей встречи Алексей Богодистов акцентировал внимание на особой роли казачества в жизни общества, а также отметил, что все казаки должны нести свою службу с гордостью и достоинством, передавать свои знания, свой опыт подрастающему поколению и бдительно стоять на охране безопасности граждан.

Обращаясь к собравшимся, Богодистов также отметил:

Хотелось бы, чтобы появилась обратная связь от казаков, чтобы была искренняя заинтересованность с вашей стороны в решении проблем курорта. Вы должны понимать, в каком направлении дальше двигаться и развивать взаимоотношения на благо нашего города и всей Кубани.

В ходе общения с казаками Алексею Богодистову были заданы вопросы и внесены предложения, одно из которых касалось организации мемориальной комнаты кубанского казачьего политика и историка Федора Щербины. Глава курорта поддержал эту идею, а также идею организации детских кружков, где бы рассказывалось детям об истории и традициях казаков. Алексей Алексеевич выразил желание ознакомиться с проектом данного предложения.

В конце встречи исполняющий обязанности атамана геленджикского районного казачьего общества выразил общую готовность всех казаков к плодотворному сотрудничеству.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик