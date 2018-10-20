Генеральная уборка набережной курорта

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На главной достопримечательности Геленджика, его набережной, демонтируют нестационарные объекты торговли.

Незаконно возведенные на арендованном земельном участке по ул. Революционной, 20 павильоны по продаже вафель, сувениров и продуктов не являлись украшением набережной Геленджика. В связи с этим еще в 2017 году Арбитражный суд Краснодарского края по иску городской администрации принял решение о демонтаже данных объектов, но ответчик - юридическое лицо ООО «Фортуна» - не спешил его исполнять, поэтому дело было передано в службу судебных приставов.

Сегодня началась принудительная разборка незаконных построек. К делу по наведению порядка подключился и представитель собственника. В течение дня павильоны были демонтированы, а набережная Геленджика станет чище и красивее.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик