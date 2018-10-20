Отменена закупка новогодней ели

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Прокуратура города Новороссийска провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе и о конкуренции муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города».

Установлено, что муниципальным заказчиком организовано проведение электронного аукциона на приобретение за счет средств местного бюджета искусственной каркасной ели, стоимостью 6,7 млн рублей.

Установлено, что при планировании данной закупки заказчиком не проводилось в установленном порядке обоснование начальной максимальной цены контракта, что привело к ее значительному завышению.

Кроме того, в описании объекта закупки отсутствует конкретизация в определении отдельных характеристик, что не позволяет установить действительную нуждаемость заказчика и характеристики приобретаемого товара. Так, заказчиком не установлены максимальные размеры высоты приобретаемой ели, в то время как цена указанного товара, соблюдение мер безопасности при ее установке и эксплуатации напрямую зависят от его высоты. При организации закупки учреждением не определена стоимость подобных товаров, не соблюден принцип целесообразности и эффективности расходования бюджетных средств.

С целью недопущения осуществления закупки с нарушениями действующего законодательства прокуратурой города начальнику предприятия объявлено предостережение, на основании которого закупка отменена.

Источник: Прокуратура Краснодарского края