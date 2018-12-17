Эксперты объяснили, почему отечественные помидоры вдруг подешевели

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Российские томаты впервые за шесть лет стали стоить дешевле зарубежных.

Отечественные помидоры стали дешевле импортных на 8,5 рубля за килограмм, впервые за 6 лет. Аналитики называют 2 причины. Первое,

цены на зарубежные томаты подскочили из-за девальвации национальной валюты. Второе, российские фермеры смогли добиться в этом году хорошего урожая. К тому же, с 2015 года государство возмещает 20% стоимости строительства новых теплиц. До кардинальных изменений в отрасли еще далеко, но позитивные моменты присутствуют, рассказал в эфире радио Sputnik основатель Whitestone capital, экономист Александр Просвиряков.

«Большие корпорации продолжают активно развивать агропромышленные технологии, производить оборудование для агропромышленного сектора. Это неминуемо приведет к тому, что себестоимость конечной продукции будет снижаться. Цены производители будут держать чуть ниже цен импорта. Это не приведет к кардинальному снижению конечных цен, потому что компании заинтересованы в получении прибыли. Они будут смотреть на желание покупателей тратить деньги на конкретный товар и конкурировать с небольшим дисконтом по финальной цене. Я бы не ждал резкого снижения финальных цен, но ждал бы роста прибыльности предприятий», – считает Александр Просвиряков.

Отечественным производителям до сих пор сложно конкурировать с зарубежными коллегами, нужно еще лет 5 не пускать европейцев на российский рынок, заметил в эфире радио Sputnik доцент Тимирязевский Сельскохозяйственной Академии Игорь Абакумов.

«Нам не хватает теплиц. Сейчас у нас порядка 4 тысяч Га теплиц. Надо принимать во внимание, что 10% были введены в строй с 2014 по 2017 год, был очень быстрый рост. Российский рынок теплиц намного меньше, чем турецкий. В Турции порядка 20 тысяч Га теплиц, а в Европе – порядка 200 тысяч Га теплиц. Если европейский рынок откроется, нашим будет тяжеловато. Нам нужно еще хотя бы лет 5 развиваться», – считает Игорь Абакумов.

Источник: https://ria.ru/radio/