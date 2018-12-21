Дед Мороз поздравит детей с Новым годом с помощью Почты Mail.ru

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Почта Mail.ru запустила бесплатный сервис, который позволит поздравить детей с Новым годом. Каждый ребёнок получит личное поздравление со своим именем, возрастом и любимым хобби.

Красочный видеоролик создаст волшебную атмосферу и перенесёт детей в новогоднюю резиденцию Деда Мороза. Зрители смогут познакомиться с обстановкой, примерить на себя роль одного из помощников доброго волшебника и, конечно же, получить персональное поздравление. Дедушка обратится к каждому счастливчику по имени и похвалит за любимое хобби.

Чтобы получить заветное поздравление нужно зайти на сайт сервиса newyear.mail.ru. На нём необходимо ввести имя и возраст ребёнка, которому предназначено поздравление и выбрать один из десяти его интересов. Всего через несколько секунд сказочное видео появится на экране и его можно будет скачать или поделиться в соцсетях.

Для того, чтобы никто не остался без поздравления, команда проекта заранее подготовила список из 800 имён, куда вошли как распространённые, так и редкие имена. Если имя в списке всё же не удаётся найти, можно оставить заявку на создание персонального поздравления и вскоре оно появится на сайте.

За полторы недели использования сервиса, пользователи больше всего поздравляли Артёма и Настю. В пятёрку лидеров также вошли Дима, Максим, Кирилл и Александр среди мальчиков и Даша, Вика, Маша и Аня у девочек. Чаще всего поздравления создавали жители Москвы, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Сантк-Петербурга и Свердловской области.

Источник: PR-департамент Mail.Ru Group