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На предприятиях общественного питания в Крымске выявлены нарушения

С целью исполнения поручения заместителя Председателя правительства РФ А.В. Дворковича инспекторами Темрюкского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявлены нарушения на предприятиях по предоставлению услуг общественного питания в г.Крымске, допущенные ИП Ребковец Е.Т. и ИП Нисимов П.А.

Предприниматели осуществляли оборот продуктов животного происхождения без оформления ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места ее выхода.

По  факту нарушений составлен административный материал по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ и  назначено наказание в виде административного штрафа в размере  три тысячи рублей каждому.

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Категория: Новости / Общество

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