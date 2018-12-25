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Накануне Нового года работники органов прокуратуры края посетили многодетную семью, пострадавшую от наводнения

Работники прокуратуры края оказали помощь многодетной матери Елене Тафатулиной, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации, вызванной произошедшим в Туапсинском районе в октябре текущего года наводнением.

Местная жительница села Кривенковское Туапсинского района  одна воспитывает троих несовершеннолетних детей, самому маленькому из которых два месяца. Ее семья оказалась в сложной жизненной ситуации. Их единственное жилье признано аварийным и подлежащим сносу, Елена включена в список граждан на получение компенсации.

Коллектив прокуратуры края не смог остаться равнодушным к Елене и ее детям, приняв решение создать в преддверии Нового года праздничную атмосферу как для малышей, так и для их мамы, а также подарить необходимые в быту вещи.

И.о. межрайонного прокурора и его заместитель встретились с семьей Тафатулиных, вручив детям игрушки и сладости. Также семье были подарены предметы бытовой техники.

Работники прокуратуры поздравили семью с наступающим Новым годом и пожелали крепкого здоровья и благополучия.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Общество

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