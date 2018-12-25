В Краснодаре благодаря вмешательству прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками предприятия в размере более 8,5 млн рублей

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Прокуратура Западного административного округа г. Краснодара провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО фирма «Таурас-96», осуществляющего деятельность в области строительства.

Установлено, что руководство предприятия не выплатило заработную плату 26 работниками, задолженность составила свыше 8,5 млн рублей.

По данному факту прокуратурой с целью восстановления нарушенных прав работников принят комплекс мер: руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве), трудового законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 4,7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ (неподача заявления в Арбитражный суд края о признании Общества банкротом), а также получены судебные приказы о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы.

В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена

Источник: Прокуратура Краснодарского края