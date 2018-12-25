В Краснодарском крае уточнен порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

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Законом Краснодарского края от № 3884-КЗ внесены изменения в Закон Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае».

Так, скорректированы основания для исключения лиц указанной категории из числа, подлежащих обеспечению жильем. Одним из таких оснований теперь является прекращение российского гражданства.

В жилые помещения, предоставленные детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, могут быть вселены их несовершеннолетние дети и супруг (супруга). Указанные лица включаются в договор найма специализированного жилого помещения.

В случае смерти нанимателя орган местного самоуправления обязан принять решение об исключении соответствующего жилого помещения из специализированного жилищного фонда с предоставлением этого жилья семье умершего нанимателя по договору социального найма в порядке, установленном нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и лицам из их числа содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения теперь возможно заключать на новый пятилетний срок неоднократно (ранее такой договор мог быть заключен на новый пятилетний срок только единожды).

Порядок формирования списка подлежащих обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, форма заявления о включении в такой список и примерный перечень документов, необходимых для включения в него, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Источник: Прокуратура Краснодарского края