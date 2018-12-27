Трехлетний мальчик в одиночку выбирался из тайги по оставленным отцом следам на снегу

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МЧС России по Хабаровскому краю рассказали подробности удивительной истории, которая произошла в трех километрах от села Кенай. Трехлетний мальчик в одиночку выбирался из тайги по оставленным отцом следам на следу.

Температура составляла в тот момент составляла около минус 30—35 градусов, малышу повезло, по счастливой случайности его заметил водитель лесовоза. Оказалось, что ребенок прошел три километра в надежде добраться домой.

Вместе с отцом они на снегоходе изучали места для будущей рыбалки. В какой-то момент мужчина оставил малыша на берегу, а сам поехал на снегоходе по льду.

Техника провалилась, но отец успел крикнуть мальчику, чтобы тот возвращался домой. Ребенок последовал последнему завету отца.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-12-24/trehletniy-malchik-v-odinochku-vybiralsya-iz-taygi-po-ostavlennym-otcom-sledam-na