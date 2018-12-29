Государство выделило 4,6 млрд на новогодние ёлки. Каждая вторая закупка прошла без конкуренции

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Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» подсчитал, что на празднование Нового года и Рождества госструктуры выделили 4,6 млрд руб. Из них 2 млрд стоят подарки.

Почти в половине закупок не было конкуренции. Подарки детям обошлись дешевле купленных в этом году танков Минобороны, отмечают эксперты ЦАП.

ЦАП провёл анализ 3879 торгов на монтаж новогодних украшений, поставку подарков и проведение праздников.

В тендерах замечен риск коррупции. Так, 1778 закупок (45,8%) прошли без конкуренции и экономии – на торги выходил один поставщик,или заказчик выбирал его заранее. В результате бюджет потерял около 200 млн руб. На закупках с конкуренцией средняя экономия бюджета составила 13%.

Большая часть расходов – 2,58 млрд руб. – пришлась на закупки по 223-ФЗ «О закупках отдельными видами юридических лиц». Это более мягкий для заказчика закон: он позволяет не обосновывать закупку и выбирать подрядчиков по своим правилам. По нему закупаются госкомпании и предприятия.

2,06млрд пришлось на закупки госучреждений по закону о контрактной системе. Закупка новогодних украшений стоила им 1,21 млрд. 621 млн руб. было потраченона подарки. Ещё 231 млн руб. – на проведение новогодних праздников.

Всего госструктуры потратили 2,6 млрд руб. на праздничные украшения и гуляния. 2 млрд стоили подарки: открытки, конфеты и билеты на новогодние концерты.

«В основном, подарки предназначены детям. В пересчёте на число детей в России – это 64 рубля на ребёнка. Или чуть больше одного киндер-сюрприза. Конечно, сюрприз получил не каждый ребёнок, а только выбранные чиновниками дети. Что такое 2 млрд? Это расходы бюджета на 13 дней войны в Сирии. Или 8 танков «Армата» из 9 поставленных в армию в этом году. Нужно менять бюджет и снижать коррупцию в закупках. Тогда на подарки детям будет больше денег, чем на танки», ? замечает директорЦАП Алексей Карнаухов.

ЦАП направит выводы аналитики в Счётную палату России.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»