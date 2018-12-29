Владимир Синяговский: Вы в любой ситуации подставите плечо...

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Владимир Синяговский депутат Государственной Думы, член фракции Партии «Единая Россия» провел в рамках региональной недели в

преддверии Нового года встречу с работниками территориальных общественных самоуправлений города-героя Новороссийска.

Вместе с главой администрации Новороссийска Игорем Дяченко и председателем городской думы Александром Шаталовым актив Новороссийска подвел итоги деятельности органов территориального самоуправления в 2018 году. Почетными гостями праздника стали председатели ТОСов из города-курорта Геленджик.

В своем обращении к работникам ТОСов Владимир Синяговский сказал:

«Имея такую немыслимую нагрузку, вы в любой ситуации подставите плечо и поддержите, оставаясь при этом очень скромными и трудолюбивыми. Сегодня я убедился в том, что вы в своей работе продвинулись очень далеко. В результате, получилась демократически-выстроенная структура, которая на сегодняшний день полностью представляет интересы населения. Вы находитесь на передовой! Именно через вас мы слышим людей и через вас мы стараемся доводить до населения важную информацию. Благодарю вас за самоотверженный труд и любовь к своему делу».

Владимир Синяговский тепло и сердечно поздравил всех с наступающими новым годом и пожелал крепкого здоровья, добра, мира.

Вечер закончился вручение новогодних подарков и дискотекой.