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Новороссийские полицейские приняли участие в благотворительной акции «Подари ребенку праздник!»

Правоохранители совместно с общественниками исполнили новогодние желания детей.   
Ежегодно в преддверии новогодних и рождественских праздников в Новороссийске проходит городская благотворительная акция «Подари ребенку праздник!», участие в которой может принять каждый. 

Дети-инвалиды, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети из замещающих семей пишут свои пожелания на елочных украшениях из бумаги, сделанных своими руками. Эти новогодние открытки волонтеры развешивают на елках в крупных торговых центрах города. Неравнодушные граждане, срывая с елки открытку, исполняют новогоднюю мечту ребенка и передают подарок адресату. Традиционно не остаются в стороне и полицейские города-героя. 
Начальник Управления МВД России по городу Новороссийску полковник полиции Андрей  Терёхин, сотрудники ОПДН и общественники присоединились к акции, поздравили детей с наступающим Новым годом и подарили желанные подарки. 

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Общество

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