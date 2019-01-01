Полицейский Дед Мороз поздравил ЮИДовцев с Новым годом

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Новогоднюю эстафету подхватил Новороссийск. Госавтоинспекторы подвели итоги работы отрядов ЮИД. Самыми активными помощниками в пропаганде безопасности дорожного движения в 2018 году стали учащиеся начальной школы №11. Вместе с руководителем отряда ЮИД Лидией Алибековой ребята провели десятки увлекательных мероприятий, посвященных обучению Правилам дорожного движения детей и взрослых. Труд педагога был отмечен грамотой Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта полиции Капустина Александра Николаевича.

Старший инспектор по пропаганде городского отдела ГИБДД Наталья Мельникова поздравила ребят с наступающими праздниками, подчеркнув, что в зале собрали юные знатоки правил дорожного движения. Полицейские провели интерактивную викторину с ребятами, а подарки за отличные знания ЮИДовцам вручали главные герои праздника Дед Мороз и Снегурочка. Лучшим из лучших сказочные герои вручили подарки и благодарности от начальника Отдела ГИБДД Новороссийска подполковника полиции Рассохина Игоря Викторовича.

Особые аплодисменты звучали в адрес Софии Балагизьян, которая подготовила на конкурс «Мой безопасный портфель» видеоролик о пользе световозвращающих аксессуаров для участников дорожного движения.

Все ребята получили от полицейских, Деда Мороза и Снегурочки сладости, пообещали соблюдать Правила дорожного движения, хорошо учиться в школе, слушаться родителей, и проявлять заботу друг о друге.

Источник: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску.