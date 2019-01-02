Владимир Синяговский: Вы всегда находитесь на передовой...

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Наступил новый 2019 год. Подводя итоги уходящего 2018 года, в Доме культуры «Кубань» состоялось торжественное поздравление активистов территориального общественного самоуправления.

Для любого субъекта Российской Федерации важна работа ТОС. В границах определённой территории ТОСы добровольно, с энтузиазмом и безвозмездно благоустраивают дворовые территории, улицы, зоны общественного досуга и отдыха. Эти люди взаимодействуют со специализированными службами города, с целью обеспечения бесперебойной работы системы жизнеобеспечения территории (включая ремонт и содержание инфраструктуры).

С приветственным словом перед собравшимися выступили глава МО город-герой Новороссийск И.А. Дяченко, депутат Государственной думы В.И. Синяговский и председатель городской Думы Новороссийска А.В. Шаталов.

Почётные гости города подвели итоги работы ТОС в Новороссийске, вручили грамоты главы Муниципального образования и премиальные сертификаты отличившимся на трудовом поприще представителям ТОС, и поздравили всех с новогодними праздниками.

Праздничное настроение всем гостям подарили творческие коллективы ДК «Кубань». В концертной программе с зажигательными новогодними номерами выступили юные вокалистки, танцоры и музыканты.

В проведении мероприятия были задействованы сотрудники ДК «Кубань» и Централизованной клубной системы.