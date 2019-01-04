/Общество/

Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг российских персон за 2018 год

Рейтинг построен по упоминаемости в российских СМИ.

Период исследования: январь – декабрь 2018 года.

 

ТОП-50 персон:

Место в рейтинге

Персона

Количество сообщений

1

ПУТИН Владимир Владимирович

3 694 852

2

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич

626 960

3

ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич

333 962

4

СОБЯНИН Сергей Семенович

333 371

5

ЛАВРОВ Сергей Викторович

257 132

6

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

224 757

7

НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич

195 681

8

СКРИПАЛЬ Сергей Викторович

187 348

9

СКРИПАЛЬ Юлия Сергеевна

186 978

10

СОБЧАК Ксения Анатольевна

186 714

11

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович

172 677

12

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

157 476

13

ГРУДИНИН Павел Николаевич

157 365

14

ВОЛОДИН Вячеслав Викторович

152 546

15

ЗАХАРОВА Мария Владимировна

145 035

16

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

142 222

17

СИЛУАНОВ Антон Германович

136 310

18

БУЗОВА Ольга Игоревна

132 757

19

ШОЙГУ Сергей Кужугетович

130 509

20

ЧЕРЧЕСОВ Станислав Саламович

129 371

21

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

128 666

22

АКСЁНОВ Сергей Валерьевич

116 841

23

ДЗЮБА Артем Сергеевич

107 568

24

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

100 950

25

НИКИТИН Глеб Сергеевич

100 610

26

МАТВИЕНКО Валентина Ивановна

99 047

27

КОКОРИН Александр Александрович

97 794

28

ТИТОВ Борис Юрьевич

95 960

29

ДЕРИПАСКА Олег Владимирович

93 946

30

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

90 525

31

ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович

89 686

32

ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович

88 758

33

КУДРИН Алексей Леонидович

87 704

34

ПУГАЧЕВА Алла Борисовна

80 499

35

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич

79 643

36

МАМАЕВ Павел Константинович

79 612

37

ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна

75 639

38

АКИНФЕЕВ Игорь Владимирович

75 384

39

ОРЕШКИН Максим Станиславович

74 155

40

НОВАК Александр Валентинович

73 964

41

МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович

73 507

42

ПАМФИЛОВА Элла Александровна

72 631

43

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

72 134

44

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

71 951

45

КИРКОРОВ Филипп Бедросович

70 302

46

МОРОЗОВ Сергей Иванович

70 011

47

КОЗАК Дмитрий Николаевич

69 691

48

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

69 548

49

НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна

68 157

50

НУРМАГОМЕДОВ Хабиб Абдулманапович

67 879
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Категория: Новости / Общество

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